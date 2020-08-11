Где искать «(От)личный Петербург»? «Фонтанка» представила народный путеводитель по Северной столице
Микс из джаза и кибербалета, рэп-гимны и стихи Баратынского, авторские чебуреки и градообразующие пышки, виртуальные экскурсии и краеведческий стендап — вечеринка «(От)личного Петербурга» сама стала воплощением идеи новой туристической географии Северной столицы. Как и кого награждали — читайте в репортаже «Фонтанки».
Церемония награждения победителей проекта
«(От)личный Петербург»
«(От)личный Петербург» — совместный проект «Фонтанки» и комитета по развитию туризма Петербурга. С помощью экспертов мы собрали любимые места петербуржцев, которые пока не входят в официальные гиды и классические маршруты, но куда сами горожане ходят после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Выбрать лучших из лучших мы предложили читателям — голосование шло в течение двух месяцев на страницах «Фонтанки».
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Церемония во «Дворце Олимпия» собрала людей, благодаря которым и создается новая туристическая география Петербурга — организаторов небанальных экскурсий и фестивалей, создателей креативных пространств и авторских ресторанов, руководителей малых музеев и гастрономических энтузиастов. Оживленный обмен идеями перед началом торжественной части ясно давал понять: туризм жив вопреки пандемии!
После оглушительного джазового приветствия шоу-оркестра Street Band к гостям обратились глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.
Главный редактор городского портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков и глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев (слева направо)
Сергей Корнеев рассказал, что во время работы над перезапуском туризма после пандемии коронавируса власти города задумались, что же является главным туристическим продуктом Северной столицы. И пришли к выводу, что это не что-то одно (деловой, событийный, культурно-познавательный туризм и так далее), а сама по себе неповторимая атмосфера города. «Мы стали разбираться, что это такое. Я вспомнил, что, работая в Москве и приезжая в Петербург на выходные, я каждый раз открывал тут новые места и думал, что хочу привести сюда своих гостей, показать и рассказать. Есть огромное количество исторических мест и местечек, кафе и ресторанчиков, которые нравятся нам, жителям города, и интересны гостям — и в этом нет никакого противоречия», — отметил он.
«В Петербурге огромное количество мест, которые хочется показывать гостям и открывать для себя самих. Город многослойный, и досконально не знаком многим жителям», — поддержал Александр Горшков. Главный редактор «Фонтанки» также поделился впечатлением от встречи с великим князем Георгием Михайловичем Романовым, церемония венчания которого в Исаакиевском соборе вскоре приведет в Северную столицу представителей аристократических домов со всего мира. Наследник российского императорского дома следит за событиями в Северной столице по онлайн-трансляциям и высоко оценил организацию «ЗСДфеста» и «Фонтанка-SUP». «Я сказал: «Давайте на следующий год вы встанете во главе колонны» — примерно так мы с князем и условились», — сообщил Александр Горшков.
Новая туристическая география находит отражение не только в путеводителях, но и в песнях. Молодежный гимн Петербурга исполнил участник телевизионного проекта «Песни» на канале ТНТ Джей Мар. «Историю впитал каждый поребрик и этаж. Ведь просторы наших душ — это огромный Эрмитаж», — пропел он.
Участник телевизионного проекта «Песни» на канале ТНТ Джей Мар
«Общественные пространства»
С результатом 28,8 % победила «Новая Голландия»
Креативный директор проекта Анна Балагурова поблагодарила петербуржцев и учредителей — Романа Абрамовича и Дарью Жукову. «Хотелось бы от лица команды поблагодарить, что доверили нам «Новую Голландию», — сказала она.
К поздравлениям дистанционно присоединилась председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева. По ее словам, превращение легендарных мест, бывших когда-то в запустении, в модные общественные пространства — один из главных трендов урбанистики. «Поздравляю представителей проекта «Новая Голландия» с заслуженной победой в этой номинации. Это действительно уникальный объект, который не имеет аналогов в мире. Этот рукотворный остров является ровесником Санкт-Петербурга, и сегодня он снова стал актуален и востребован петербуржцами и гостями города», — сказала она. Московские власти передали коллективу «Новой Голландии» подарок — образовательный трек проекта «Город открытий».
Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и креативный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Анна Балагурова.
«Дворы»
Дворик Сен-Жермен, за него проголосовали 20,9 % читателей «Фонтанки»
Номинацию «Лучший двор» открыла виртуальная экскурсия с журналистом и гидом Константином Шломовым вокруг усадьбы Ломоносова, которая затем превратилась в Почтовое ведомство, а вскоре должна стать еще одним городским пространством. «Журналистское прошлое помогает расшифровывать тот гипертекст, который представляет собой Петербург», — рассказал Шломов.
Экскурсия по «(От)личному Петербургу» от журналиста и гида Константина Шломова
«Сады и парки»
Лучшим парком петербуржцы назвали Ботанический сад (20,1 %) — единственный сад в городе, куда выстраивается очередь даже по ночам (во время цветения «Царицы ночи»).
Победителя представил председатель правления Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Леонид Флит. Награду получила ведущий агроном Ботанического сада Петра Великого БИН РАН Александра Волчанская.
Ведущий агроном Ботанического сада Петра Великого БИН РАН Александра Волчанская и председатель правления Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Леонид Флит
«Лучший музей по записи» — музей в Академии имени Штиглица, набравший 12,2 % голосов
Музейную номинацию пришлось разбить на две категории. Блогер и экскурсовод Татьяна Мэй объявила «Лучший общедоступный музей»— «Музей маячной службы». Награду принял директор музея Михаил Бородавкин.
Директор Городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов назвал «Лучший музей по записи» — музей в Академии имени Штиглица. Приз забрала ректор СПГХПА им. Штиглица Анна Кислицына.
Директор «Музея маячной службы» Михаил Бородавкин; ректор СПГХПА им. Штиглица Анна Кислицына
Объявление лучшей достопримечательности за пределами центра предваряла еще одна виртуальная экскурсия. Журналист и писатель Евгений Вышенков «привел» гостей церемонии в парк Лесотехнической академии, где за честь дамы на восьми шагах стрелялись флигель-адъютант Владимир Новосильцев и поручик Семеновского полка Константин Чернов.
«(От)личный Петербург» глазами журналиста и писателя Евгения Вышенкова
«За границами центра»
Победили форты Кронштадта —17,6 % голосов
Рэп-исполнитель Fuze Krec собрал свой маршрут и плейлист для прогулки по Санкт-Петербургу. Для участников «(От)личного Петербурга» он выбрал трек о нуарной петербургской классике.
Fuze Krec
«Маршруты и авторские экскурсии»
Петербуржцы проголосовали за экскурсии по парадным — 21,2 % голосов
Журналист, экскурсовод и создатель жанра «краеведческого стендапа» Фёдор Погорелов назвал победителя в номинации «Лучшее пространство для детей и родителей».
Фёдор Погорелов
«Для детей и родителей»
С огромным перевесом — в 46,2 % — выиграл «Остров фортов»
Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу дистанционно поблагодарила организаторов проекта «(От)личный Петербург» и отметила, что семьи с детьми составляют 70 % посетителей «Острова фортов». «В парке гостей ждут две больших игровых площадки, веревочный парк и скейтпарк, интерактивные арт-объекты и фестивали с детскими анимационными программами. Скоро откроется детское кафе. В планах — множество проектов и программ для подрастающего поколения».
Фёдор Погорелов; Анастасия Петрова, руководитель направления по связям с органами государственной власти в Санкт-Петербурге АНО «Остров фортов»
«Авторские и атмосферные рестораны»
Победителем стала «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово с результатом 24,6 % голосов
Самая «вкусная» часть награждения осталась на десерт. Конверт с названием «Лучшего авторского и атмосферного ресторана» Петербурга вскрыл генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Как отельер могу подтвердить, что многие гости приезжают в наш город, чтобы насладиться едой наших ресторанов», — сказал он.
Победителем стала «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово, которая обошла такие гастрономические хиты, как Harvest, Birch, BoBo и другие. «Принимаю эту награду как некоторый анекдот. Те, кто номинирован вместе с нами, надеюсь, не в обиде. Таков наш народ», — заявил идеолог проекта Ринат Умяров, сорвав аплодисменты.
Генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы и идеолог проекта «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово Ринат Умяров
«Видовые точки»
Награду получил ресторан La Vue — 25,6 % голосов
Следующую номинацию объявил главный редактор MarketMedia и ресторанный критик Дмитрий Грозный.
«Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком,
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком»,
— процитировал он строки Евгения Баратынского, прежде чем вручить награду в номинации «Лучшие видовые точки».
«Будем рады всех присутствующих видеть в нашем ресторане, приходите, смотрите, какой красивый Санкт-Петербург с высоты», — сказал директор отеля «Санкт-Петербург»,руководитель управляющей компании «Сититель», в которую входит видовой ресторан La Vue, Андрей Петелин.
Главный редактор MarketMedia и ресторанный критик Дмитрий Грозный и директор отеля «Санкт-Петербург»,руководитель управляющей компании «Сититель», в которую входит видовой ресторан La Vue, Андрей Петелин
«Исторический петербургский общепит»
35,5 % читателей проголосовали за «Пышечную на Желябова»
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков назвал «Лучшее историческое заведение общепита». «Это те заведения, куда мы ходили в детстве, куда продолжаем ходить сейчас, куда ходят наши дети, куда мы приводим своих гостей», — отметил он, представляя номинантов.
«Поговаривают, что сначала появилась пышечная на Желябова, а потом вокруг нее Петр I построил Петербург», — пошутил ведущий. «Приходите, у нас очень вкусно», — отозвалась главный повар пышечной Алла Кучухидзе.
Главред "Фонтанки" Александр Горшков и главный повар пышечной Алла Кучухидзе
«Концептуальные и исторические отели»
С результатом 23,7% победила «Астория»
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько вскрыл конверт с «Лучшим концептуальным и историческим отелем».
Гостиница, которая отметит в следующем году 110-летие, тоже является общественным пространством. Петербуржцы по-прежнему назначают друг другу встречи в ее ресторане, подчеркнула директор по связям с общественностью отеля «Астория» Наталья Ермашова.
Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько; директор по связям с общественностью отеля «Астория» Наталья Ермашова
Историк и краевед Лев Лурье провел виртуальную экскурсию по «Придворной слободе» — району, который можно называть одним из главных литературных кварталов Петербурга.
«(От)личный Петербург» от историка и краеведа Лева Лурье, виртуальная экскурсия по «Придворной слободе»
«Здания»
Лучшим зданием Северной столицы петербуржцы назвали дворец Великого князя Алексея Александровича на пересечении набережной Мойки и Английского проспекта — 15,9 % голосов
Финальную номинацию — «Лучшее событие и праздник» — объявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев
Награду вышли получать заместитель генерального директора Пятого канала Марина Белова и режиссер шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.
Заместитель генерального директора Пятого канала Марина Белова и режиссер шоу «Алые паруса» Михаил Колпахчиев
Итогом проекта стал народный путеводитель «(От)личный Петербург» — гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. На его сайте — почти полтора десятка разделов. Там вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств для любой аудитории — для молодежи, семей и даже технических гиков.
«Фонтанка» благодарит участников экспертного совета, которые выдвигали участников «(От)личного Петербурга» и помогали составлять гид по новой туристической географии - Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга; Льва Лурье, основателя «Дома культуры Льва Лурье»; Трофима Татаренкова, руководителя бизнес школы факультета Управления СПбГЭУ; Юниса Теймурханлы, генерального менеджера отеля «Гельвеция»; Марину Липецкую, директора Фонда «Центр стратегических разработок «Северо- Запад»; Ольгу Баландину, заместителя директора Городского туристско-информационного бюро Петербурга (СПб ГБУ ГТИБ); Наталию Белякову, доцента НИУ ВШЭ, маркетинг-куратор магистратуры Art&Culture Management; Александра Стуглева, директора Фонда Росконгресс, Екатерину Шадскую директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), Александра Жукова, владельца бутик-отеля «Александр Хаус», Дмитрия Грозного, главного редактора MarketMedia.