Сергей Корнеев рассказал, что во время работы над перезапуском туризма после пандемии коронавируса власти города задумались, что же является главным туристическим продуктом Северной столицы. И пришли к выводу, что это не что-то одно (деловой, событийный, культурно-познавательный туризм и так далее), а сама по себе неповторимая атмосфера города. «Мы стали разбираться, что это такое. Я вспомнил, что, работая в Москве и приезжая в Петербург на выходные, я каждый раз открывал тут новые места и думал, что хочу привести сюда своих гостей, показать и рассказать. Есть огромное количество исторических мест и местечек, кафе и ресторанчиков, которые нравятся нам, жителям города, и интересны гостям — и в этом нет никакого противоречия», — отметил он.



«В Петербурге огромное количество мест, которые хочется показывать гостям и открывать для себя самих. Город многослойный, и досконально не знаком многим жителям», — поддержал Александр Горшков. Главный редактор «Фонтанки» также поделился впечатлением от встречи с великим князем Георгием Михайловичем Романовым, церемония венчания которого в Исаакиевском соборе вскоре приведет в Северную столицу представителей аристократических домов со всего мира. Наследник российского императорского дома следит за событиями в Северной столице по онлайн-трансляциям и высоко оценил организацию «ЗСДфеста» и «Фонтанка-SUP». «Я сказал: «Давайте на следующий год вы встанете во главе колонны» — примерно так мы с князем и условились», — сообщил Александр Горшков.