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Календарь на весь июль и 31 идея

Что обязательно нужно сделать в Петербурге летом?

Где просто обязан побывать турист в Петербурге? И что можно сделать в июле только в нашем городе? «(От)Личный Петербург» собрал для вас 31 идею — по одной на каждый день месяца. Жмите на числа и наслаждайтесь лучшим городом на Земле!
    Мы составляем гид по Петербургу от наших читателей. Переходите по ссылке — предлагайте места, значимые для вас лично, и делитесь историями!
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    Проект реализован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
    Проект реализован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
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