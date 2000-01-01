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Календарь на весь июль и 31 идея
Что обязательно нужно сделать в Петербурге летом?
Где просто обязан побывать турист в Петербурге? И что можно сделать в июле только в нашем городе? «
(От)Личный Петербург
» собрал для вас 31 идею — по одной на каждый день месяца. Жмите на числа и наслаждайтесь лучшим городом на Земле!
Мы составляем гид по Петербургу от наших читателей. Переходите по ссылке — предлагайте места, значимые для вас лично, и делитесь историями!
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Главная страница
О проекте
Проект и премия
Как работает премия «(От)личный Петербург»
Победители прошлых сезонов
Связаться с редакцией
Стать партнером проекта
Город онлайн
Красивые обои на смартфон и компьютер
Закаты и рассветы
Весенний Петербург
Календарь «(От)личного Петербурга»
Проект реализован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
Проект реализован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
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