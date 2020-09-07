 
ГИД ПО НОВОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
ЛИЧНЫЙ
ОТ

(от) личный Петербург. Туристический гид по необычным местам и новым маршрутам Петербурга



Посмотрите, как прошла церемония и узнайте, кто победил
СМОТРЕТЬ
Приглашаем петербуржцев и всех влюбленных в город принять участие в создании гида по Северной столице от знатоков, поклонников и уверенных пользователей Петербурга.

Эрмитаж, Невский проспект, Петергоф, Исаакиевский собор или Петропавловскую крепость легко найти без подсказки. Как насчет новых маршрутов?

Наш путеводитель – по менее известным сокровищам города.

– Выбираем, что посмотреть в Петербурге и зачем возвращаться сюда снова и снова.

– Называем места и события, которые вы порекомендуете гостям города и друзьям.

– Открываем места и события Петербурга, которые поразили вас – их должны увидеть другие!

– Создаем новую туристическую географию вместе!
Приглашаем петербуржцев и всех влюбленных в город принять участие в создании гида по Северной столице от знатоков, поклонников и уверенных пользователей Петербурга.

Эрмитаж, Невский проспект, Петергоф, Исаакиевский собор или Петропавловскую крепость легко найти без подсказки. Как насчет новых маршрутов?

Наш путеводитель – по менее известным сокровищам города.

– Выбираем, что посмотреть в Петербурге и зачем возвращаться сюда снова и снова.

– Называем места и события, которые вы порекомендуете гостям города и друзьям.

– Открываем места и события Петербурга, которые поразили вас – их должны увидеть другие!

– Создаем новую туристическую географию вместе!
Как это работает?
  • По каждому из разделов выберите один или несколько из 10 объектов, предложенных экспертами, или назовите свой вариант он тоже имеет шанс пополнить список. 
  • Экспертная группа может добавить варианты, предложенные пользователями, в финальные десятки.
  • Результат — руководство к действию для охотников за (от)личными петербургскими впечатлениями. 
Как это работает?
  • По каждому из разделов выберите один или несколько из 10 объектов, предложенных экспертами, или назовите свой вариант он тоже имеет шанс пополнить список. 
  • Экспертная группа может добавить варианты, предложенные пользователями, в финальные десятки.
  • Результат — руководство к действию для охотников за (от)личными петербургскими впечатлениями. 
Дворы 
Те самые колодцы и таинственные проходные
Здания
Называем легендарные петербургские дома, малоизвестные дворцы
Музеи 

Общедоступные и по записи
События и праздники
Записать в свой календарь
Общественные пространства
Новая жизнь в старых стенах
Видовые точки
Куда стоит забраться, чтобы получить впечатления на миллион
Концептуальные и исторические отели
Где остановиться в Петербурге, чтобы жить красиво 
Авторские и атмосферные рестораны
Гастрономическое приключение
Исторический петербургский общепит 
Проверено десятилетиями и годами
Для детей и родителей

Нескучный Петербург
Сады и парки
Гулять и дышать
За границами центра
Всё только начинается
Маршруты и авторские экскурсии
От знатоков 
Здания
Дворы
Музеи
Общественные пространства
Видовые точки
События и праздники
За границами центра
Отели
Сады и парки
Рестораны
Петербургский общепит
Для детей
Экскурсии
Проект реализован городским порталом "Фонтанка.ру" и Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга

РАССКАЖИ О НАС ДРУЗЬЯМ В СОЦСЕТЯХ