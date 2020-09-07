Приглашаем петербуржцев и всех влюбленных в город принять участие в создании гида по Северной столице от знатоков, поклонников и уверенных пользователей Петербурга.
Эрмитаж, Невский проспект, Петергоф, Исаакиевский собор или Петропавловскую крепость легко найти без подсказки. Как насчет новых маршрутов?
Наш путеводитель – по менее известным сокровищам города.
– Выбираем, что посмотреть в Петербурге и зачем возвращаться сюда снова и снова.
– Называем места и события, которые вы порекомендуете гостям города и друзьям.
– Открываем места и события Петербурга, которые поразили вас – их должны увидеть другие!
– Создаем новую туристическую географию вместе!