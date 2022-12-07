Победителей всего 10, номинантов — еще 90, а количество маршрутов, которые можно составить, — бесконечно. Тем более, что есть же еще и первый сезон проекта
— все представленные в нем городские достопримечательности по-прежнему доступны для визитов: будь то дворик Сен-Жермен, Ботанический сад, форты Кронштадта или дворец Великого князя Алексея Александровича. По-прежнему можно перекусить в «
Чебуреках и рюмочной у Ларисы»
, ресторане La Vue или в «
Пышечной на Желябова»
и отдохнуть в «
Астории»
. А потом с новыми силами отправиться составлять новые маршруты.