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О номинациях
Победители 2022
Проект реализован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
Новая туристическая география города от победителей второго сезона «(От)личного Петербурга»
Отличный от обычного
Под фанфары и аплодисменты «Фонтанка» и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга наградили тех, кто создает новые точки притяжения на карте города и придает новые смыслы известным. Вечные места и скрытые коллекции, дизайнерские отели и семейный отдых: «(От)личный Петербург» — это гид, который можно открывать бесконечно.
(От)личный Петербург
в цифрах и фактах
сезона
2
номинаций
10
кандидатов на победу
100
просмотров
< 500 000
членов экспертного совета
16
голосов
< 40 000
интересных маршрутов
14
Где читают гид
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Страны (кроме России): Германия, США, Финляндия, Турция, Казахстан, Беларусь
Города (кроме Петербурга): Москва, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Псков, Самара, Мурманск, Новосибирск
Десятка победителей
С августа до середины ноября аудитория «Фонтанки» выбирала самые интересные среди предложенных экспертным советом локаций, заведений, экскурсий — всего по 10 номинациям. И вот, наконец, мы смогли назвать и наградить тех, кто привлек больше внимания и получил больше всего голосов.
Экскурсоводы и экскурсионные бюро
«Открытый город»
33% голосов
Вечные места
Пирожковая на Московском
32% голосов
Винтажные магазины и крафтовые мастерские
«Босоногая чайка»
14,6% голосов
Петербург в кадре
«Брат»,
режиссер Алексей Балабанов
27% голосов
Гастрономические приключения
Ресторан Birch
21,1% голосов
Петербургские бани
БОР 812
48,3% голосов
Общественные пространства
Севкабель порт
43,4% голосов
Семейный Петербург
Парк аттракционов
«Диво Остров»
48,7% голосов
Новые и секретные коллекции
Музей железных дорог России
34,7% голосов
Дизайнерские отели
«Гельвеция»
50,4% голосов
Экскурсоводы и экскурсионные бюро
«Открытый город» 32,9%
«Клизма романтизма 24,4%
Институт Петербурга 11,6%
«Петербург глазами инженера» 7,6%
Дом культуры Льва Лурье 6,7%
Ретро-трамвай Музея электротранспорта 4,9%
Федор Погорелов и «Тихий ход» 3,8%
Роман Везенин 3,4%
«Несбывшийся Ленинград» 3%
Экскурсии от Павла Перца 1,7%
Вечные места
Пирожковая на Московской 32%
Пышечная на Большой Конюшенной 30,5%
«Север» 8,7%
Отель «Астория» 7,5%
«Колобок» 6,9%
Литературное кафе 4,9%
«Салхино» 4,6%
«Метрополь» 3,7%
Кондитерская «Тройка» 0,8%
Магазин «Подписные издания» 0,4%
Винтажные магазины и крафтовые мастерские
Сад Гранат 10%
Босоногая Чайка 14,6%
Elizabeth Madar 7,4%
Порт Винтаж 11,4%
Пиф-паф супершоп 11,1%
Sneakers museum 7,2%
Гитар Банк 9,9%
Old Baby Vintage 9,2%
ФилАрт 11,3%
Сом 7,9%
Петербург в кадре
«Брат»27«Питер FM» 24,5%
«Невероятные приключения итальянцев в России» 10,2%
«Осенний марафон» 7,3%
«Майор Гром» 6,6%
«Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Смертельная схватка» 6,4%
«Бандитский Петербург» 6,3%
«Ирония судьбы, или С легким паром!» 5,3%
«Серебряные коньки» 4,9%
«Золотой глаз» 1,5%
Гастрономические приключения
Cafe Claret 15%
Birch 21,1%
Подворье 12,4%
Harvest 12%
Cruise by Kuznyahouse 10,1%
Сад 7,3%
BoBo 6,9%
Cococouture 6,4%
l Lago 5,2%
Eclipse 3,6%
Петербургские бани
БОР 812 48,3%
Пар для пар 17,1%
Фонарные бани 9,9%
Ямские бани 7,3%
Дегтярные бани 7,1%
Круглые бани 5%
Приморские бани 2,1%
Сестрорецкие бани 1,7%
Усачевские бани 1,3%
Сауна «Башня» 0,2%
Семейный Петербург
Парк аттракционов «Диво Остров» 48,7%
Музейно-исторический парк «Остров фортов» 11,2%
Музей «Гранд Макет Россия» 12,1%
Котокафе «Республика кошек» 5,3%
Музей воды 3,7%
Планетарий №1 6%
Малая Октябрьская железная дорога 4,9%
Театр Karlsson Haus 3%
Упсала цирк 3,5%
Музей «Петровская акватория» 1,6%
Общественные пространства Петербурга
Новая Голландия 31,5%
Севкабель порт 43,4%
Брусницын 4,2%
Лендок 1,9%
Никольские ряды 3,4%
Ленполиграфмаш 2,4%
Ленфильм 3,3%
Двор Гостинки 5%
Бертгольд-центр 3%
Третье место 1,9%
Новые и секретные коллекции
Музей железных дорог России 34,7%
Ратная палата 18,5%
Ленрезерв 12,8%
Музей-квартира М. Зощенко 7,4%
Военно-медицинский музей 7,3%
Прикладной Штиглица 3,4%
Музей Военно-Морского флота России 4,3%
Музей Горного университета 4,6%
Музей Академии художеств 4%
Музей оловянного солдатика 3%
Дизайнерские отели
Гельвеция 50,4%
Арт-отель «Рахманинов» 9,8%
Wynwood 5,8%
Rossi Hotel & SPA 6,5%
Domina 4%
Замок BIP 8,9%
Александр Хаус 4,6%
Пушка Inn 6,8%
Бутик-отель «Ахиллес и Черепаха» 2,2%
Kentron бутик отель 1%
Самые искренние слова и эмоции церемонии
Церемония вручения наград «(От)личного Петербурга» стала прекрасным поводом, чтобы признаться в любви великолепному городу и тем, кто помогает его открывать для туристов и жителей.
Председатель Комитета по развитию туризма
Сергей Корнеев
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков
Директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии
Екатерина Шадская
Главный фотограф-художник Эрмитажа
Юрий Молодковец
Заместитель генерального директора по маркетингу «Севкабель порта»
Валентина Антюшина
Президент Национальной ассоциации информационно-туристских организаций
Михаил Ушаков
Мистический Петербург
С Петербургом связано множество мифов и легенд, которые так нравятся туристам. Специально для «(От)личного Петербурга» мы записали несколько разноплановых историй, которые вам точно понравятся, приоткроют какие-то тайны и покажут такие глубины, где вы никогда не бывали.
Юрий Молодковец, главный фотограф-художник Эрмитажа о сокровищах Уделки
Евгений Вышенков, заместитель главного редактора «Фонтанки» об Аркадии Северном
Федор Погорелов, независимый экскурсовод в жанре краеведческого стендапа, о Михайловском замке
Дмитрий Витковский, генеральный директор «Фонтанки» (сайта) и дайв-клуб «Черная вода» о сокровищах на дне «Фонтанки» (реки)
Павел Перец, краевед, о сфинксах на Васильевском острове
Победителей всего 10, номинантов — еще 90, а количество маршрутов, которые можно составить, — бесконечно. Тем более, что есть же еще и первый сезон проекта — все представленные в нем городские достопримечательности по-прежнему доступны для визитов: будь то дворик Сен-Жермен, Ботанический сад, форты Кронштадта или дворец Великого князя Алексея Александровича. По-прежнему можно перекусить в «Чебуреках и рюмочной у Ларисы», ресторане La Vue или в «Пышечной на Желябова» и отдохнуть в «Астории». А потом с новыми силами отправиться составлять новые маршруты.
Мы надеемся, что и дальше будем вместе с читателями открывать для себя и для всех влюбленных в город (От)личный Петербург. До встречи в третьем сезоне! Мы работаем над ним уже сейчас.