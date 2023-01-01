В этом году экспертным советом премии «(От)Личный Петербург» выступили все читатели «Фонтанки»: с начала июня до середины августа вы предлагали самые интересные и привлекающие вас места в городе, где любите гулять, отдыхать, проводить время, — по 13 номинациям. Из предложенных аудиторией кандидатов было выбрано пять в каждой из номинаций, еще пять добавили компетентные консультанты проекта — так был сформирован шорт-лист. И вот, спустя месяц голосования, которое в этом году активно проводилось также и в социальных сетях, мы смогли назвать лучших из лучших.