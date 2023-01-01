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Проект реализован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
Лучшие маршруты для туристов и горожан от победителей третьего сезона «(От)Личного Петербурга»
Под барабанную дробь и знакомые всем песни о любимом городе «Фонтанка» и Комитет по развитию туризма наградили победителей очередного сезона премии «(От)Личный Петербург». Третий год мы продолжаем составлять уникальный гид по новой туристической географии Санкт-Петербурга. Этот путеводитель исследует как известные места, так и те, которые еще недостаточно изучены самими жителями города. Символично, что награждение проходило в Международный день туризма.
(От)личный Петербург
в цифрах и фактах
3
сезона
13
победителей
множество
интересных маршрутов
13
номинаций
130
финалистов
< 100 000
голосов
Победители третьего сезона
В этом году экспертным советом премии «(От)Личный Петербург» выступили все читатели «Фонтанки»: с начала июня до середины августа вы предлагали самые интересные и привлекающие вас места в городе, где любите гулять, отдыхать, проводить время, — по 13 номинациям. Из предложенных аудиторией кандидатов было выбрано пять в каждой из номинаций, еще пять добавили компетентные консультанты проекта — так был сформирован шорт-лист. И вот, спустя месяц голосования, которое в этом году активно проводилось также и в социальных сетях, мы смогли назвать лучших из лучших.
Петербург с воды
Набережная Севкабель порта
30% голосов
Здоровый дух
«Газпром арена» и Общественное пространство «Флагшток»
21% голосов
Доблесть и слава
Патриотическое объединение «Ленрезерв»
47% голосов
Квартиры — слепок времени
Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина
24% голосов
Отели 5*
«Астория»
26% голосов
Промышленный Петербург
Кировский завод
29% голосов
Гастрономические площадки
Василеостровский рынок
33% голосов
Петербург с высоты
Колоннада Исаакиевского собора
61% голосов
Общественные пространства
Новая Голландия
37% голосов
Петербург с воды
Набережная Севкабель порта 30%
Форты Кронштадта 20%
Крейсер «Аврора» 9%
Набережная Карповки 9%
Фонтанка SUP 9%
Маршрут «Золотой треугольник» 7%
Ресторан «Летучий Голландец» 7%
Петровская коса 5%
Маршрут «Забытые Острова» 3%
Катамаран «Форт Кроншлот» 1%
Здоровый дух
«Газпром Арена» и пространство ФЛАГШТОК 21%
Таврический сад 13%
Велодорожка в Муринском парке 12%
Спорт в Парке 300-летия 12%
Спортивные площадки на Елагином острове 12%
Бадминтонная площадка в Сосновке 8%
ЗСД Фонтанка Фест 8%
Скейт-парк под мостом Бетанкура 6%
Стритбольная площадка и петанк в Новой Голландии 6%
Исторические танцы у ТЮЗа 2%
Доблесть и слава
Ленрезерв 47%
Артиллерийский музей 18%
Центральный военно-морской музей 10%
«Остров Фортов» 7%
Панорама «Прорыв» 7%
Музей Суворова 3%
«Пропавшие в кинохронике» (Ленфильм) 3%
«Ленинград в годы Великой Отечественной войны» (особняк Румянцева) 2%
Музей «Сестрорецкий рубеж» 2%
Ратная палата 1%
Слепок времени
Музей-квартира А.С. Пушкина 24%
Музей Анны Ахматовой (Фонтанный дом) 23%
Квартира-музей Ф.М. Достоевского 15%
«Полторы комнаты» 13%
Музей А.А. Блока 6%
«Разночинный Петербург» 6%
Усадьба-музей Г.Р. Державина 5%
Музей-архив Д.И. Менделеева (СПбГУ) 4%
Музей-квартира М.М. Зощенко 3%
Музей-квартира семьи актеров Самойловых 1%
Отели 5*
Астория 26%
Гранд-отель «Европа» 25%
«Гельвеция» 12%
Lotte Hotel 9%
Wawelberg Hotel 8%
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg 6%
SO/ St.Petersburg 6%
«Ренартисс Исаакий» 4%
«Гамма» 3%
Dom Boutique Hotel 1%
Промышленный Петербург
Кировский Завод 29%
«Адмиралтейские верфи» 18%
«Красный треугольник» 16%
Императорский Фарфоровый Завод 12%
«Силовые машины» 8%
Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО) 7%
Обуховский завод 6%
Часовой завод «Ракета» 2%
Завод им. А.А. Кулакова 1%
«Картонтоль» 1%
Гастрономические площадки
Василеостровский рынок 33%
Vokzal 1853 27%
Balagan 10%
Сити Молл 8%
Московский рынок 6%
Eat Market «Галереи» 5%
Фудпарк «Меркурий» 4%
Vilka (Кудрово) 3%
Фудпарк Nord 2%
Фудхолл «Фабрика» 2%
Петербург с высоты
Колоннада Исаакиевского собора 61%
Колокольня Петропавловской крепости 7%
Ресторан «Этаж 41» в БЦ «Лидер тауэр» 7%
Дом книги 6%
Звонница Смольного собора 6%
Терраса ресторана La Vue 4%
Колокольня Владимирского собора 3%
Терраса ресторана «Вино и Вода» 3%
Башня Городской Думы 2%
Терраса отеля SO 1%
Общественные пространства
Новая Голландия 37%
Севкабель порт 28%
Брусницын 16%
Библиотека им. Маяковского 5%
SENO 3%
Двор Гостинки 3%
Никольские ряды 3%
Бертгольд Центр 2%
Библиотека им. Ленина 2%
Технопарк St. Razin 1%
Камерные театры
«Мастерская»
33% голосов
Камерные театры
Мастерская 33%
Приют комедианта 20%
Большой театр кукол 13%
Театр Дождей 13%
Городской театр 8%
Кукольный театр «Кукфо» 5%
Театр «Особняк» 4%
Театр «Мимигранты» 3%
Театр 101 1%
«Сказочный Петербург»
Гранд Макет «Россия»
35% голосов
Сказочный Петербург
Гранд Макет «Россия» 35%
Диво-остров 26%
Планетарий N1 13%
Музей-особняк «Небылица» 7%
Петербургский музей кукол 5%
«Бестиарий» 4%
«Дверь в Хогвартс» 4%
«Сказкин Дом» 4%
Галерея кукол Варвары Скрипкиной 1%
Парк сказок в парке им. Бабушкина 1%
Экотропы
Особо охраняемая природная территория «Сестрорецкое болото»
26% голосов
Экотропы
Сестрорецкое болото 26%
Комаровский берег 18%
«Линдуловская роща» 17%
«Дудергофские высоты» 8%
«Западный Котлин» 7%
«Ладожские берега» 7%
«Лукоморье» в Лисьем носу 7%
«Мыс Киперорт» 4%
Радоновые озера и источник у деревни Лопухинка4
«Еловые холмы» 2%
Зелень в городе
ЦПКиО им. С.М. Кирова (Елагин остров)
40% голосов
Зелень в городе
Елагин остров 40%
Летний сад 12%
Таврический сад 10%
Ботанический сад 7%
парк «Дубки» (Сестрорецк) 7%
парк Александрия (Петродворец) 6%
Приморский парк Победы 6%
Муринский парк 5%
Яблоневый сад 4%
парк Александрино 3%
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Признания в любви
Церемония вручения наград «(От)Личного Петербурга» стала прекрасным поводом, чтобы сказать добрые слова о самом городе, его жителях и о том, как общими усилиями мы открываем его новые стороны для туристов и жителей, а какие-то — и создаем прямо сейчас.
Председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга Сергей Корнеев
Генеральный директор
﻿АО «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков
Константин Маевский, технический директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Константин Чамилович, генеральный директор
﻿АНО «Остров фортов»
Мария Тарнавская, программный директор общественно-делового пространства «Севкабель Порт»
Марина Четверикова, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
АО «Зенит-Арена»
Лариса Канунникова, заместитель председателя Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга
Елена Буянова, заместитель руководителя Патриотического объединения «Ленрезерв»
Наталья Ермашева, PR-директор гостиницы «Астория»
Михаил Барсегов, директор театра «Мастерская»
Елена Ермолина, директор по развитию «Гранд Макет «Россия»
Город шести стихий
Петербург многолик и многогранен. Он словно мозаика, собранная из стихий. И каждая из них раскрывает его несравненную красоту и уникальный характер. В этом году финальная церемония «(От)Личного Петербурга» была посвящена стихиям и жизни города в них. Причем четырех основных не хватило, чтобы выразить всю полноту картины. Поэтому их получилось шесть: вода, земля, время, огонь, воздух и — конечно — любовь.
Вода: Фонтанка SUP
Земля: Остров «Фортов»
Время: «Хранитель времени»
Огонь: Кирпичи «Фальконье»
Воздух: Самые высокие флагштоки на воде
А финальным признанием в любви к самому красивому городу на земле стало выступление профессионального гида Павла Перца в необычном амплуа: вместе с группой он исполнил кавер-версию песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Фоном его выступления послужили картины того, каким может стать наш город в будущем. Их для «(От)Личного Петербурга» нарисовала нейросеть.
Мы же отправляемся снова исследовать тот город, который есть здесь и сейчас, и составлять новые маршруты для вас. Чтобы в следующем году снова открывать для себя и всех влюбленных в город — наш (От)Личный Петербург. До встречи в четвертом сезоне!

Партнёры премии