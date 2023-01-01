Церемония вручения наград «(От)Личного Петербурга» стала прекрасным поводом, чтобы сказать добрые слова о самом городе, его жителях и о том, как общими усилиями мы открываем его новые стороны для туристов и жителей, а какие-то — и создаем прямо сейчас.
Председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга Сергей Корнеев
Генеральный директор
АО «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков
Константин Маевский, технический директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Константин Чамилович, генеральный директор
АНО «Остров фортов»
Мария Тарнавская, программный директор общественно-делового пространства «Севкабель Порт»
Марина Четверикова, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
АО «Зенит-Арена»
Лариса Канунникова, заместитель председателя Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга
Елена Буянова, заместитель руководителя Патриотического объединения «Ленрезерв»
Наталья Ермашева, PR-директор гостиницы «Астория»
Михаил Барсегов, директор театра «Мастерская»
Елена Ермолина, директор по развитию «Гранд Макет «Россия»